Teatro Massimo, presentata la stagione estiva: Casellati è il nuovo direttore artistico

Omaggi a Santa Rosalia in occasione dell’anniversario 400+1, commistioni tra musica e cinema e tanto altro: il teatro Massimo di Palermo svela la sua programmazione estiva, con 14 spettacoli che si svolgeranno dal 22 giugno al 31 luglio.

Il complesso di eventi è stato presentato stamattina nel salotto del Palco reale, alla presenza tra gli altri del sovrintendente del teatro Massimo Marco Betta e dell’assessore comunale alla Cultura Giampiero Cannella. Quello dedicato alla Santuzza è uno dei cinque assi tematici della stagione di spettacoli estivi: ad aprire il ciclo di eventi, il 22 giugno, sarà infatti il Canto per Santa Rosalia, commissionato alla compositrice Maria Chiara Casà (in prima esecuzione assoluta).

Gli altri assi tematici sono il dialogo musica-cinema, la valorizzazione del canto lirico, l’ampiezza del repertorio corale e l’impegno per la danza. Parallelamente agli spettacoli del teatro Massimo, che prevedono anche una tappa a Taormina il 16 luglio, la programmazione si dispiegherà anche in altre due sezioni: Estate Young, dedicata alla crescita dei complessi musicali giovanili, e Massimo per la Città, un progetto che coinvolge i diversi quartieri di Palermo con 25 spettacoli.