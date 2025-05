Il difensore... della cultura nel salotto di Carla Garofalo

Era il 2011 e l’avvocato Carla Garofalo apriva la sua casa a un particolare esperimento di house-community, mostre e incontri immersi nella società civile. Intitolata al figlio scomparso della penalista, Flavio Beninati, Di maggio in maggio domani alle 18 riparte in via Quintino Sella 35, con la presentazione del libro Di quel che c’è, non manca niente (Marlin editore) di Francesca Romana Mormile, che ne parlerà con Giorgio Serio, psichiatra e psicanalista e la stessa Garofalo. Letture di Stefania Blandeburgo.

«La violenza sulle donne, ma in generale tutti i silenzi, la paura, la voglia di annullarsi: è il tema su cui ruoteranno gran parte degli incontri», spiega Carla Garofalo. Mercoledì alle 18 tocca a Il silenzio dell’orso - l’attimo in cui tutto può cambiare della speaker palermitana Sibilla Gambino che ne discuterà con Francesca Celestra, letture di Manuela Cangemi. Venerdì invece si inaugura la mostra d’arte online Ars ex machina, progetto ideato e curato dall’artista Manfredi Beninati, ricognizione sull’arte contemporanea del futuro prossimo venturo. In un portale ad hoc, testi, discussioni, video, immagini, audio, file interattivi, file pdf.