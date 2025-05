«Un giallo musicale o quasi», la commedia-noir musicale di Manfredi Russo al Teatro Puglisi di Palermo

La Compagnia dei Vitelloni in occasione del suo decennale, andrà in scena al teatro Marcello Puglisi di Palermo, giovedì 29 maggio, con lo spettacolo in anteprima nazionale dal titolo «Un giallo musicale o quasi», scritto e diretto dal regista palermitano Manfredi Russo.

Una commedia-noir musicale, dalla trama surreale tragicomica, ambientata in una Londra degli anni '40 che vedrà coinvolti sul palco insieme allo stesso Russo, il pianista Roy Pecorella e quindici attori del progetto socio-culturale che il regista e attore palermitano dirige da dieci anni presso l' Istituto Paritario Seneca di Palermo, in collaborazione con il Professore Nicola De Marco e Roberto Garilli Seregni Steri.

Lo scopo della Compagnia è quello di riuscire a formare attori normodotati e non, rivolgendo l'attenzione a tematiche che sensibilizzino al sociale.

«In un'ottica di delocalizzazione degli aiuti, abbiamo cercato in questo decennio di fare qualcosa per sostenere nel nostro piccolo i più bisognosi - dice Manfredi Russo - per rendere loro più lieve il viaggio della vita. Cerchiamo di farlo sottotraccia e senza reclame ma, spesso, per sensibilizzare maggiormente è necessario organizzare eventi che raccolgano più gente, pertanto è quasi impossibile rendere tali manifestazioni scevre da un rumore mediatico».