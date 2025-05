La biblioteca dell'Ars al Salone internazionale del Libro di Torino

Grande vetrina per la biblioteca dell’Assemblea regionale siciliana in occasione del Salone internazionale del Libro di Torino. Quest’anno la Commissione parlamentare che sovraintende all’archivio e alla biblioteca del parlamento regionale, composta dalle deputate Marianna Caronia, Roberta Schillaci e Valentina Chinnici, ha partecipato per la prima volta all’evento di Torino presentando al grande pubblico diverse opere e volumi di prevalente interesse giuridico, politico economico, sociale e storico.

«La partecipazione al Salone internazionale del Libro di Torino - afferma Roberta Schillaci, deputata e componente della commissione Biblioteca dell’Ars - è stata di grande rilevanza e motivo di orgoglio, anche perché la nostra biblioteca è uno scrigno di tesori e di saperi. Abbiamo esposto molte pubblicazioni facendo conoscere parte dello straordinario patrimonio culturale che la la biblioteca custodisce. Sono stata presente al Salone in rappresentanza della commissione Biblioteca assieme alla direttrice del servizio delle Commissioni Ars Laura Salamone e al direttore del servizio Biblioteca e Archivio storico Michele Balistreri. Abbiamo scelto di esporre pubblicazioni sull’autonomia statutaria e finanziaria della Sicilia, gli interventi in Aula di presidenti illuminati quali Piersanti Mattarella e Rino Nicolosi e cataloghi sulla Cappella Palatina e le grandi mostre ospitate a Palazzo dei Normanni».