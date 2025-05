Viaggio fotografico nell’anima della Sicilia, il libro di Nunzio Guzzo

Nunzio Guzzo e il suo libro fotografico edito da Plumelia, curato e voluto dalla Scuola siciliana di fotografia, va in tour. Dopo la presentazione ufficiale dello scorso 23 aprile e l’incontro di domenica scorsa a Casteldaccia, terra natale di Guzzo, si apre una stagione ricca di appuntamenti. Il primo in calendario è quello di martedì, 20 maggio, al circolo velico di Sferracavallo, alle 18,30.

L’opera che viene illustrata e trasmessa, attraverso chiacchierate e aneddoti, è molto più di una raccolta d’immagini: è un racconto visivo in 93 scatti, un attraversamento emotivo di paesi, volti, paesaggi, tradizioni e intimità della Sicilia, con uno sguardo profondo e attento ai territori del Palermitano. Le fotografie – in bianco e nero e a colori – mostrano l’incontro tra memoria e attualità, tra lirismo e realismo, in una narrazione che fonde rigore compositivo e delicatezza poetica.

Nunzio Guzzo, classe 1952, ha iniziato a fotografare nel 1976, subito dopo il servizio militare, con una reflex 35mm. Da allora, la sua visione artistica non ha mai ceduto ai compromessi dell’immagine costruita. La sua fotografia non denuncia, non documenta, ma interpreta e trasforma. È racconto, pittura, sguardo intimo su una terra complessa.