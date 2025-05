Palermo, al via il Green music contest di Rock10elode

Un nuovo contest per giovani musicisti under 25 quello che ha lanciato l’associazione palermitana Rock10elode che con questa «competizione» mira a sostenere e valorizzare la creatività musicale dei giovani artisti emergenti residenti in Sicilia. Il progetto si svilupperà seguendo diverse fasi: la prima è quella dell’ascolto dove verranno selezionati un massimo di 30 progetti artistici che prenderanno parte, esibendosi live, a tre differenti eventi di selezione. Una giuria di esperti selezionerà, per ognuno dei 3 eventi, quattro progetti artistici che prenderanno parte alla finale in programma al Teatro Golden di Palermo venerdì 7 novembre 2025.

Rock10elode – Green music contest è un’iniziativa che è rivolta per l’appunto a giovani cantautori e cantautrici, interpreti e band under 25, che propongono musica originale e di propria composizione. Inoltre, per la band il 50% dei componenti deve avere meno di 25 anni (l’età massima per gli altri è di 35 anni). La prima selezione si terrà a Cinisi - il 6 giugno - al Palazzo dei Benedettini, mentre le altre due al Parco Uditore di Palermo il 19 e 20 giugno.