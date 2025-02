Da Bompietro a Castelbuono, fino a Petralia: al via il progetto Ciak...Sicilia! tra cinema e valorizzazione del territorio siciliano

Azione, ciak e si gira… ma questa volta per tutta la provincia palermitana attraverso percorsi di promozione dell'auto-imprenditoria giovanile nel settore del cineturismo. Un’iniziativa gratuita che punta a formare i giovani under 35 delle Madonie e della provincia palermitana, offrendo loro strumenti innovativi per trasformare il patrimonio culturale e paesaggistico dell’Isola in una risorsa turistica di eccellenza.

Promosso dall’associazione palermitana Rock10elode, in partenariato con l’associazione per la Mobilitazione Sociale ETS, il Liceo Basile di Palermo e il Comune di Bompietro con la sua Consulta Giovanile, il progetto punta a coinvolgere i partecipanti in un percorso di crescita personale e professionale che si articola in diverse fasi, tra cui un campus residenziale a fine febbraio, un percorso di formazione tra marzo e giugno e lo sviluppo di un’app dedicata al cineturismo.

«Il progetto Ciak...Sicilia! - afferma Angelo Ganazzoli, dell’associazione Rock10elode, capofila dell'iniziativa - è una eccezionale opportunità per valorizzare il territorio a partire dalla scoperta dello stesso. Sarà l'occasione per scoprire aspetti e luoghi che potrebbero essere poco conosciuti, attraverso lo strumento del Cinema, tracciando una punteggiata di luoghi di interesse che sono in grado di definire una mappa della nostra identità e del confronto interiore con noi e con i nostri paesaggi».