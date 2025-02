Da Wellington alla riscoperta della poesia di Petru Fudduni

Un viaggio di oltre 18 mila chilometri separa Wellington da Palermo, ma per Paola Tiné e Alfio Leotta il percorso ha un valore ben più profondo di una semplice distanza geografica.

I due professori dell’università di Wellington, in Nuova Zelanda, sono tornati in Sicilia per riscoprire e valorizzare la figura di Petru Fudduni, poeta popolare del XVII secolo, nell’ambito del progetto «Storie indimenticabili: progetto di valorizzazione del patrimonio culturale siciliano attraverso metodologie creative».

Finanziato dalla Victoria University of Wellington e dal Comune di Palermo, il progetto ha l’obiettivo di raccogliere e digitalizzare la memoria di Fudduni, poeta tanto celebre in passato quanto dimenticato ai giorni nostri.

