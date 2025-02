Arte a bordo della MSC Fantasia, omaggio a Franco Battiato a Palermo

Omaggio a Franco Battiato. Mercoledì 19 febbraio alle 15, per la prima volta a Palermo, a bordo di MSC Fantasia, attraccata in porto, andrà in scena lo spettacolo «Storia di un bambino di nome Franco», dedicato al cantautore attraverso un percorso che unisce le sue canzoni a diversi aspetti della sua vita, raccontati con alcuni monologhi inseriti tra canzoni e suggestioni musicali.

L’appuntamento fa parte della rassegna «Mare d’Incontri», la serie di spettacoli culturali che MSC Crociere ha già avviato in altre città come Napoli e Bari, per offrire gratuitamente alla cittadinanza esperienze da vivere su un palcoscenico nuovo e suggestivo affacciato sulla città.

A bordo delle navi MSC sale quindi l’arte in diverse declinazioni: teatro, musica, letteratura. Questa prima edizione è dedicata alla figura iconica di Franco Battiato, che viene raccontata attraverso musica e parole con una meditazione sul vissuto artistico e personale dell’artista siciliano. Insieme ai musicisti Alessio Arena, Leonardo Bartolone, Paolo Capritta, Piero Di Stefano e Salvatore Munafò, ci saranno i cantanti Giuliana Mazzamuto, Valentina Mazzamuto e Simona Francesca Santangelo, l’attore Davide Scibilia, con la partecipazione straordinaria del maestro Giandomenico Anellino.