Palermo, al via la rassegna di musica e teatro a Palazzo Bonocore: sul palco Chris Obehi e Fabrizio Malerba

#BonocoreClub inizierà sul filo della musica: e non saranno note qualsiasi, ma un mix inscindibile tra generi musicali, dal suono vibrante dell'afro beat, afro funk e afro pop, al reggae e alla musica tradizionale africana e siciliana. È questa la cifra di Chris Obehi e del chitarrista Fabrizio Malerba che domenica (9 febbraio) alle 18.30 a Palazzo Bonocore, l’hub culturale affacciato su Piazza Pretoria, a Palermo, che presenteranno il loro “Non siamo pesci tour”, concerto che celebra l’incontro tra culture. Chris Obehi mescolerà lingue diverse, dall’inglese al pidgin, dall’italiano all’esan, la sua lingua madre, creando un dialogo musicale ricco di significati. Un set intimo - chitarra, ukulele e voce - di brani che pescano dal suo primo album Obehi, ma anche l’ultimo singolo Otiloh, alcuni inediti che faranno parte del prossimo progetto, e reinterpretazioni dell’amata Rosa Balistreri, a cui il giovane musicista rende omaggio con passione. Chris Obehi, con il suo stile afrobeat, si è ispirato a maestri come Fela Kuti, per raccontare storie di migrazione, resilienza e speranza, portando sul palco un messaggio universale.

È nato in Nigeria nel 1998: costretto a lasciare il suo Paese nel 2015 per fuggire le persecuzioni religiose di Boko Haram, Chris arriva a Palermo, dove avvia un percorso musicale da autodidatta, abbracciando anche la tradizione musicale siciliana. Nel 2020 pubblica il suo primo album Obehi, che affronta temi di diritti umani e racconta la sua esperienza di migrante, con brani in più lingue e sonorità che uniscono Africa e Sicilia. Ha presentato oltre 100 concerti in tutta Italia e collaborato con gli Egypt 80 di Seun Kuti, partecipando a progetti e documentari, come Back To Motherland. L’anno scorso ha firmato la colonna sonora di The Welcome Table sul cambiamento climatico. #Bonocoreclub è una rassegna costruita da CoopCulture con Genìa e l’associazione Kangaroo. Ingresso 10 euro compresa una consumazione.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Giovedì (13 febbraio) alle 19.30, in primo appuntamento di #Bonocoreclub con il teatro: Dario Muratore porta in scena un suo nuovo testo Last Call-Cervello in fuga. Un giovane biologo ha l’opportunità di trasferirsi a Londra, lasciandosi alle spalle la città in cui è nato e cresciuto. Ma significa abbandonare affetti, luoghi, ricordi e amori … Domenica 16 febbraio alle 18.30 di nuovo musica: La voce delle donne, recital intenso e moderno in cui Manutsa presenta un repertorio di brani inediti, made in Sicily, rivestiti di sonorità moderne con Al Di Rosa alla chitarra e Roberto Terranova al piano.