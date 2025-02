Investimenti e strategie anti emigrazione, l'Università di Palermo inaugura il 219° anno accademico

Il nuovo Polididattico

Il rettore ha annuncia il nuovo Polididattico in viale delle Scienze, e un polo museale in via Lincoln insieme a mille posti aula all’ex Consorzio agrario di via Archirafi. «Negli ultimi due anni Unipa ha investito 8,5 milioni di euro e nel corso del 2025 sono in programma investimenti per ulteriori 5 milioni di euro in tal senso», ha detto il direttore generale Roberto Agnello. Palermo ha ammortizzato il colpo dei tagli di oltre 3 milioni al Fondo di finanziamento del Mur, raddoppiando i corsi di studio e quelli in lingua inglese, compresi i programmi integrati con università straniere.

Il progetto Brancaccio

Tra le novità c’è il Progetto Brancaccio, realizzato con Comune, Regione e associazioni, per la riqualificazione urbana del quartiere attraverso progetti e lezioni, alcune nelle nuove sale dell’Uci Cinemas.