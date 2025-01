Al via i lavori nella chiesa di Santa Maria della Pietà a Palermo: interventi su cornicioni e stucchi

Hanno preso il via questa mattina, 27 gennaio, i lavori di somma urgenza del prospetto della chiesa di Santa Maria della Pietà, nel quartiere Kalsa di Palermo, appartenente al Fondo edifici di culto (Fec), gestito dal Ministero dell’Interno.

I lavori, che avranno una durata di circa 4 mesi per un importo complessivo di 166 mila euro, finanziati con fondi Fec, riguardano la messa in sicurezza dei cornicioni e degli stucchi che stanno per ammalorarsi e cadere, costituendo pertanto rischio per la pubblica incolumità.

«Questo intervento conferma l’attenzione del Viminale e di tutte le funzioni ministeriali per la nostra città - ha detto il responsabile per le Politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi - grazie alla solerzia e all’operosità della Soprintendenza dei Beni Culturali di Palermo sarà presto possibile restituire questa chiesa al quartiere e alla cittadinanza».

«Grazie al proficuo lavoro della Soprintendenza sarà possibile ripristinare il prospetto di una chiesa simbolo per la città di Palermo, al cui interno è posto il fonte battesimale dei giudici Falcone e Borsellino - ha detto l’assessore ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - Tutela valorizzazione e fruizione del nostro patrimonio restano un punto cardine di questo Governo».