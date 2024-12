Palermo terza nel premio Bea world festival per il Festino di Santa Rosalia

La città di Palermo ha ottenuto il premio internazionale Beaworld 2024, classificandosi al terzo posto nella classifica generale, su 460 iscrizioni accettate in tutto il mondo, grazie alla sua organizzazione del 400esimo Festino di Santa Rosalia.

Del riconoscimento si è parlato, oggi pomeriggio, 16 dicembre, in Sala Onu, al Teatro Massimo di Palermo, con la presentazione anche di un volume intitolato «Palermo rifiorisce con te. 400esimo Festino di Santa Rosalia 1624-2024», prodotto dallo stesso Comune di Palermo. È stato proiettato anche un inedito video del backstage del Festino realizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) del capoluogo siciliano.

«Le manifestazioni più importanti lasciano, come testimonianza, un atto concreto in un libro che ricostruisce la storia di questi mesi e lasciando un tributo di gratitudine da parte della città di Palermo - ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla - questo è un percorso che noi vogliamo che sia un riferimento metodologico per continuare a lavorare per la città e con la città. Dal libro si muoverà anche una mostra multimediale che presenteremo partendo dalla Camera dei Deputati a Roma, per poi proseguire a Malta e Londra».