La band palermitana Vaot in tour presenta il nuovo disco nelle città-tempio del rock inglese

Da Londra a… Londra attraverso le altre città-tempio del rock alternativo e del pop: Liverpool, Manchester, Bristol e non solo. La musica della band palermitana Vaot sbarca Oltremanica, sigillando l’uscita ufficiale del nuovo Ep. La band è stata costituita a Palermo nel 2019, è composta da Riccardo Garofalo (batteria), Giovanni Battaglia (voce e tastiera), Giovanni Morici (basso) e Vittorio Garofalo (chitarra). Il nuovo Ep si intitola VOLUME I, è disponibile dal 22 novembre su tutte le piattaforme digitali e si compone di quattro tracce: Luci Neon, Vivere Per Te, Come Sei e Tra Mille Voci.

Nello stesso anno, i Vaot si distinguono vincendo il primo premio nella categoria Band al Concorso musicale internazionale ‘Je So Pazzo’ a Roma, dedicato alla memoria di Pino Daniele. Successivamente, calcano i palchi di Rock the Casbah, in cui si esibiscono accanto a Max Gazzè come headliner. Nel corso dell’autunno 2021, la band raggiunge il Teatro Ariston per le fasi finali nazionali del Sanremo Rock, dove riceve consensi positivi da pubblico e critica.

Nel 2022, i Vaot pubblicano il loro primo singolo in italiano, Un Passo Da, segnando un ulteriore passo nella loro evoluzione artistica. Nel 2024, registrano quattro nuovi singoli presso gli studi Cantieri 51 di Palermo, sotto la guida del produttore Riccardo Piparo, noto per il suo lavoro con artisti come Mario Biondi. La qualità del progetto permette alla band di emergere tra oltre 600 artisti candidati al concorso per aprire i concerti di Vasco Rossi.

Il 12 luglio 2024, i Vaot salgono sul palco dell’RDS Summer Festival a Messina, condividendo la scena con grandi nomi della musica italiana. Durante l’estate, accompagnano i Follya (ex Dear Jack) in una delle tappe del loro tour estivo e si esibiscono in apertura per Aka7even in Sicilia.

Le tappe del tour

4 dicembre - The Fiddler's Elbow, Londra

5 dicembre - The Victoria Inn, Derby

6 dicembre - The Andertons, Wigan

7 dicembre - Sotto, Liverpool

8 dicembre - 33 Oldham Street, Manchester

13 dicembre - The Rigger, Newcastle-under-Lyme

14 dicembre - The Gryphon, Bristol

15 dicembre - Stag's Head Hoxton, Londra