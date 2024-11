Pignoramento dell'incubatore di Termini Imerese, la Regione convoca un tavolo

L’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha convocato una riunione per la prossima settimana (il 12 novembre alle 15.00), nella sede dell’assessorato alle Attività Produttive, per affrontare la complessa situazione relativa al pignoramento dell’incubatore di Termini Imerese, gestito dal Polo Meccatronica. Al tavolo prenderanno parte tutti gli attori coinvolti, compreso il consorzio ASI, «con l'obiettivo di analizzare a fondo la vicenda e individuare soluzioni concrete e condivise».

«Con questo tavolo intendiamo comprendere appieno le cause e le dinamiche che hanno portato a questa situazione, al fine di tutelare le imprese che hanno investito sul territorio e garantire la continuità di un progetto strategico per TerminiImerese», dice l’assessore Tamajo. «Il nostro assessorato è determinato a fare tutto il possibile per sostenere le imprese coinvolte e salvaguardare gli investimenti in un’area che rappresenta un nodo cruciale per lo sviluppo economico locale - avverte Tamajo - Il governo Schifani conferma il proprio impegno nel promuovere soluzioni tempestive e concrete, evitando ripercussioni economiche che potrebbero penalizzare ulteriormente il tessuto produttivo di Termini Imerese e le sue aziende».