L’asteroide Ettore Cittadini prende il nome dal famoso ginecologo: «Grato per questo riconoscimento»

L’asteroide 127975 ha ufficialmente il nome di Ettore Cittadini, un ginecologo italiano pioniere della procreazione medicalmente assistita. Il prestigioso riconoscimento dell’International Astronomical Union verrà consegnato martedì 5 novembre, in occasione dell’Evento Gal Hassin 2024 a Isnello. «Il suo lavoro ha dato un grande contributo al futuro della medicina di genere - spiegano gli organizzatori della manifestazione -. Il professore Ettore Cittadini è Premio Gal Hassin alla Civiltà 2024».

L’intitolazione dell’asteroide 2003 HG22 al famoso ginecologo arriva da un’idea di Sabrina Masiero, astrofisica della Fondazione Gal Hassin, ed è stata presentata alla Commissione della Iau da Mario Di Martino, che oltre a far parte dell’Inaf e dell’Osservatorio di Torino, è co-fondatore del Gal Hassin.

«Non pare anche a voi insolito? Un asteroide dedicato a un ginecologo - afferma con ironia Cittadini -. Sono immensamente grato per questo riconoscimento, frutto del legame profondo che si è instaurato da tempo con Sabrina Masiero. Probabilmente hanno voluto gratificarmi per l’impegno nel mio lavoro, e per il contributo che ho dato, con idee e consigli, alla realizzazione dell’osservatorio astronomico. Si tratta di una risorsa incredibile per la Sicilia, un punto di riferimento importante per la ricerca scientifica. Ogni siciliano dovrebbe andare a visitare questo luogo magico, incastonato sulle montagne».