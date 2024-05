Palermo, le immagini dei teatri nella mostra di Patrizia Mussa a Villa Zito

Dal 7 giugno all’8 settembre Villa Zito, a Palermo, ospita la mostra di Patrizia Mussa «Teatralità - Architetture per la meraviglia», a cura di Antonio Calbi.

Di formazione fotografa d’architettura, Patrizia Mussa mette in mostra oltre 70 immagini di grande formato con interventi di coloritura a mano che restituiscono un percorso di analisi sulla teatralità in architettura e sulla qualità scenica dei teatri di tutta Italia. Luoghi deputati «ad esercitare l’immaginario», come scrive il curatore, e che l’artista rilegge e riconsegna in una luce nuova e piena di incanto. La mostra è promossa da Fondazione Sicilia, prodotta da Studio Livio con il sostegno di Gemmo SpA e ha il patrocinio del Comune di Palermo e dell’assessorato comunale alla Cultura. Sarà inaugurata giovedì 6 giugno (ore 18) e aperta al pubblico dall’indomani.

In mostra fotografie descrittive del sontuoso patrimonio architettonico teatrale, ma anche l’idea stessa del teatro quale «agorà sociale», luogo per la comunità in cui riunirsi, guardare ed essere guardati, sorta di tempio laico, «dove può affiorare l’intangibile», come spiega il curatore Antonio Calbi. Concepita come mostra itinerante e ancora «in divenire», per l’esposizione a Villa Zito il progetto «Teatralità – Architetture per la meraviglia» si arricchisce di opere inedite: sono il Teatro Greco di Segesta (II sec. a C.), uno dei gioielli del patrimonio archeologico dell’isola, il Teatro Politeama di Palermo, la settecentesca Villa Palagonia di Bagheria, visitata e resa celebre da Goethe nel suo Viaggio in Italia e nota già da allora per le eccentriche sculture di mostri che la decorano, e il Teatrino settecentesco che a inizio ’900 Ottavio Lanza di Branciforte, principe di Trabia, portò con sé a Parigi, facendolo smontare da Palazzo Butera. Il teatrino è oggi allestito della sede parigina dell’Ambasciata d’Italia (rue de Varenne) in Francia.