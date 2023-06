Palermo, così giovani danzatori trasformano il palco del Biondo in un luogo incantato

Le fiabe e la danza. Ed è così che giovani ballerini trasformano il palco del Teatro Biondo di Palermo in un luogo incantato. Un'atmosfera magica fa da scenario allo spettacolo della scuola Studio Danza 2, con la direzione artistica di Angela Abbigliati. Un saggio che oggi, alle 18,30 avrà il suo bis dopo la prima di ieri sera.

La rappresentazione si apre con le musiche de «Il lago dei Cigni» e de «La bella addormentata» e le coreografie di repertorio si alternano ad altre liberamente ispirate. Tutte portano la firma di Angela Abbigliati, Giulia Barberi e Tommaso Avezzano Comes.

La seconda parte dello spettacolo, dal titolo «Cenerentola, tra sogni e realtà», è un racconto danzato alternato a momenti teatrali. Partendo dalla celebre fiaba dei fratelli Grimm, attraverso la riscrittura di alcuni quadri, nasce un’analisi della condizione odierna della società. Il desiderio si fa sogno, il sogno si fa realtà. Le coreografie sono di Federica Marullo, con la partecipazione di Angela Abbigliati e la regia di Federica Marullo e Piero Tutone.

Sul palcoscenico gli allievi della scuola di danza hanno dato prova del loro talento, della preparazione tecnica e dei risultati raggiunti. Lo spettacolo è l’epilogo di un anno di lavoro, di impegni e sforzi per docenti e allievi ma anche un momento di crescita e motivo di orgoglio per tutti. «Grande successo per questa prima di sabato sera - commenta le direttrice artistica Angela Abbigliati -. Vedere il teatro pieno e un pubblico così caloroso mi ha riempito di gioia. La ricerca della qualità nel nostro lavoro ripaga sempre dei tanti sacrifici che ci sono dietro» .