Apertura straordinaria della cripta della Madonna della Provvidenza, la piccola Lourdes di Palermo

Apertura straordinaria della cripta della Madonna della Provvidenza, nella Chiesa di San Giuseppe dei Teatini. Un luogo rimasto chiuso per decenni, che solo sporadicamente viene aperto al pubblico.

“Abbiamo preparato questa apertura per valorizzare questo luogo, molto importante per i palermitani – spiega Adam Kowalczykowski, preposito della Casa e rettore della Chiesa di San Giuseppe dei Teatini -. Anticamente c'era tanta devozione alla Madonna della Provvidenza. Anche se nei secoli, è stato danneggiato dall'umidità, questo luogo conserva ancora una grande devozione. L'altare è tutto d'argento perché è un ex voto dei fedeli che tornavano a ringraziare la Madonna per le grazie ricevute. Il pozzo è legato alla storia di padre Francesco Maggio – continua padre Adam - che venne qui come superiore e la leggenda racconta che sotto l'ispirazione divina fece scavate sotto l'altare della Madonna e fu trovata quest'acqua alla quale la devozione popolare attribuì grazie, miracoli, guarigioni e conversioni.

“La piccola Lourdes di Palermo”. E’ così che tutti la chiamano. “È un luogo molto suggestivo dal punto di vista artistico ma anche da punto di vista della fede – continua padre Adam -. Molti si affidano alla Madonna per poi tornare a casa con nuove forze e nuove energie spirituali per affrontare le difficoltà. Portano qui il peso della loro vita e trovano sollievo. Speriamo che si facciano i lavori di ristrutturazione necessaria che negli anni non sono stati fatti. Il nostro intento sarebbe quello di riaprirlo nuovamente al culto e dare possibilità di conoscerlo a tutti. Dentro la cripta anche l’antica sepoltura dei confrati della Confraternita di San Giuseppe, proprio sotto la cappella. Attratti da tanta bellezza palermitani e turisti che definiscono la cripta “un gioiello da tenere aperto e farlo conoscere a tutti”.

L’apertura straordinaria della cripta rientra nell’evento, organizzato dal Rotary Club Palermo “Teatro del Sole” presieduto da Domenico Caminiti, Miracoli di note”, concerto con l 'attrice Pamela Villoresi che ha incantato i fedeli con la lettura di “Palermo Di Voto di Maria Vergine Protettrice di Palermo“, tratto dal libro di Antonino Mongitore del '700 e le splendide voci del Gospel Project Choir diretto dal maestro Pietro Marchese.

Nel video padre Adam Kowalczykowski, preposito della Casa e rettore della Chiesa di San Giuseppe dei Teatini