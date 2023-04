Da Isola delle Femmine i Santamarea alla finale di Musicultura

Dai primi concerti ad Isola delle Femmine alla finale del Musicultura: I Santamarea tra i 16 finalisti della 34esima edizione del concorso che dal 1990 valorizza gli artisti.

La band palermitana, di Isola delle Femmine per l’esattezza, composta dalla chitarra di Francesco Gelardi, dalla batteria e le percussioni di Michele Gelardi, dal basso di Noemi Orlando e dalla voce di Stefano Gelardi, pronti a portare sul palco di Recanati, la loro canzone durante uno dei due live che andranno in diretta su Rai Radio 1 giovedì 4 e venerdì 5 maggio.

Ma il gruppo, che si è presentato con il brano Santamarea per l’appunto, si esibirà solo in una di queste due giornate, considerato che i concerti vedranno sul palco otto concorrenti alla volta. Un successo più che meritato, visto che con il loro sound hanno conquistato anche il premio del pubblico la “Targa Banca Macerata” per aver fatto la migliore esibizione durante le Audizioni Live del Festival.

