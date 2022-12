Palermo, addio all'impresario e direttore artistico Mimmo Conti: tra i suoi format «Prima Ribalta»

È morto Mimmo Conti, impresario musicale e organizzatore di eventi molto noto a Palermo soprattutto per il programma Prima Ribalta, una vetrina per cantanti emergenti della musica leggera. La prima edizione andò in onda su Teleradio GB di Villabate, di proprietà di Giuseppe Borgese, papà del noto attore comico Totò Borgese. L'impresario che nel 1990 fondò la DML production, un'agenzia per cantanti in erba che in 20 anni ha selezionato circa 15 mila artisti, si è spento l'altro ieri nella sua città.

Conti, amante della musica leggera ma anche del varietà, era un volto noto del canale televisivo palermitano TSB e autore di altri programmi alla ricerca di talenti come "Anche noi saremo famosi", un format canoro dedicato a bambini tra i 6 e gli 11 anni. Molto amico di Cristiano Malgioglio che era spesso ospite nei suoi show, è stato anche conduttore e direttore artistico di molti programmi televisivi e teatrali. Negli anni '90 portò a Palermo, al Teatro Dante i Platters, ma anche le sorelle bandiera e Rita Pavone che si esibirono sul palco di "Ci sono anch'io". I suoi format erano spesso presentati da Nico dei Gabbiani o da Francesco Paolo Lombardo.

