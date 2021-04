Cervantes e Don Chisciotte, se ne parla a Palermo con lo spagnolo Morán: evento in streaming

Si svolgerà domani sulla piattaforma Zoom alle 17 il secondo appuntamento della Semana Cervantina, promossa dall’Istituto Cervantes di via Argenteria Nuova, 33 a Palermo. Fino a domenica eventi sul tema “Perché Cervantes oggi?”.

Intanto, fissata per domani una conferenza che sarà tenuta da José Manuel Martín Morán, presidente della Asociación de Cervantistas. Il tema trattato sarà “Attualità del Chisciotte”.

L'incontro si terrà alla vigilia della morte di Miguel de Cervantes, autore del celeberrimo romanzo Don Chisciotte della Mancia, uno dei capolavori della letteratura mondiale.

La conferenza si svolgerà in lingua spagnola. Per partecipare serve mandare una email all'indirizzo cultpal@cervantes.es, così da poter ricevere il link e la password per accedere. È possibile richiedere le credenziali entro le 12 di domani.

