"The Ladies" allo Spasimo a Palermo, il progetto della Fondazione the Brass Group

Lo Spasimo di Palermo alza il suo sipario per lo spettacolo "The Ladies". Un progetto made in Sicily, che porta la firma della Fondazione the Brass Group. Da un'idea di Fabio Lannino, gli arrangiamenti di Vito Giordano interpretati da cinque artiste.

Venerdì 18 e sabato 19 settembre, a partire dalle ore 21.30, si esibiranno Carmen Avellone, Anna Bonomolo, Flora Faja, Lucy Garsia e Alessandra Mirabella.

Ad accompagnare Le Ladies sul palco, i maestri Vito Giordano, arrangiatore direttore musicale e tromba solista, Diego Spitaleri al pianoforte, Fabio Lannino al contrabbasso e basso elettrico, Sebastiano Alioto alla batteria, Umberto Porcaro alla chitarra, Aldo Oliveri alla tromba, Fabiano Petrullo al sassofono alto, Pietro La Rosa al sassofono baritono.

Sull'iniziativa interviene il presidente della Fondazione the Brass Group il Maestro Ignazio Garsia. "Dopo il successo dello scorso hanno - racconta -, abbiamo avuto tantissime richieste per le Ladies ed è per tale ragione che la Fondazione ha messo in calendario della rassegna Spasimo 2020 un doppio concerto per soddisfare il nostro pubblico e per dare una nota di sound in chiave jazz e swing alla nostra città".

"Non è stato facile mettere insieme stars dalle personalità così forti - dice Vito Giordano - come quelle delle Ladies. Ho scelto un repertorio in equilibrio fra tradizione e modernità, assecondando le diverse inclinazioni, dal jazz al soul, e poi ho ideato arrangiamenti che fondassero i diversi timbri, mantenendone le singole individualità".

