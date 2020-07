Palermo, la statua del Genio di Pellegrino all’Orto Botanico: cerimonia su Tgs

Raccontare l’epidemia attraverso l’arte per esorcizzare la paura. Dopo il lockdown la città ha voglia di rinascere per mettersi alle spalle il Coronavirus. E per farlo si aggrappa alla cultura e a uno dei suoi simboli, alla figura del Genio, paragonato a Santa Rosalia e considerato l’altro santo patrono e protettore. Secondo il mito, il nume tutelare - raffigurato in sette posti di Palermo con la barba, incoronato e abbracciato a un serpente - veglia sui cittadini per proteggerli e per guidarli nel rinnovamento. Dalla storia e dall’incertezza dei giorni del contagio, l’artista Domenico Pellegrino ha tratto ispirazione per realizzare la sua nuova scultura che domani sarà donata dalla Fondazione Tommaso Dragotto all’Orto Botanico. «Ho voluto donare un’opera in grado di esprimere i valori fondanti della città - ha spiegato lo stesso Tommaso Dragotto - e ritengo che l’Orto Botanico sia il luogo più indicato per accoglierla in modo permanente».

La scultura rappresenta la personificazione della città e dei suoi abitanti, di ogni origine, appartenenza etnica, culturale, religiosa e sociale: «La mia statua - dice Pellegrino - parla di accoglienza e di speranza, guarda al futuro con ottimismo e pone l’accento sulla conoscenza e la cultura arricchita dalle contaminazioni di diversi popoli».

Alla presentazione di “Genius Panormi”, che si svolgerà domani alle 11 all’Orto Botanico - a cui interverranno il Rettore, Fabrizio Micari; il sindaco Leoluca Orlando; Paolo Inglese, direttore del Sistema Museale dell’Università, il presidente della Fondazione, Tommaso Dragotto e Domenico Pellegrino - è atteso il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. La presenza del ministro sarà anche un’occasione per presentare il nuovo progetto che l’Orto Botanico sta realizzando con CoopCulture in questi mesi - facendo tesoro anche dagli stimoli dati dal lockdown - a favore di una politica “family friendly” che privilegia genitori e bambini, per i quali sono stati pensati laboratori didattici, incontri divertenti e campus estivi che sviluppano la coscienza green e il rispetto per la natura. Per il pubblico sarà possibile ammirare “Genius Panormi”, collocata nella serra tropicale dell’Orto Botanico, a partire da domenica.

CERIMONIA SU TGS. Sarà Salvo La Rosa, direttore artistico di Tgs, a condurre la cerimonia di consegna della statua di Domenico Pellegrino all'Orto Botanico. L'intera manifestazione sarà poi trasmessa sempre domani alle 21,40.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE