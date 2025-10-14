La movida insaguinata di Palermo, Pirozzo: «Qui non cambia nulla, c’è una responsabilità pure delle istituzioni»

«La morte di Paolo Taormina mi ha fatto rivivere quella di mio fratello». Marco Pirozzo, 33 anni, fratello di Massimo, uno dei tre ragazzi uccisi nella strage di Monreale del 27 aprile, parla con la voce ferma di chi ha visto ripetersi lo stesso dolore. Suo fratello aveva 26 anni, come Andrea Miceli, ucciso insieme a lui, e Salvatore Turdo, di 23. In carcere per quel massacro sono finiti tre giovanissimi: Salvatore Calvaruso, 18 anni; Mattias Conti e Samuel Acquisto, entrambi di 19 anni.

Cosa ha pensato appena ha saputo dell’omicidio di Paolo Taormina?

«Che a Palermo non è cambiato nulla. Questa volta, oltre a chi ha sparato, le responsabilità sono anche delle istituzioni. Il problema è stato ignorato, sia dalla politica che dalle forze dell’ordine. Lo dico con amarezza: stiamo rivivendo continuamente quello che abbiamo vissuto mesi e anni fa. Alla manifestazione di domenica sera, la mia famiglia ha portato un cartello con i volti di tanti ragazzi uccisi nello stesso modo e, soprattutto, da persone che arrivavano dallo stesso quartiere».