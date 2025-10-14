I topi a scuola, i bimbi a casa: a Palermo monta la protesta dei genitori

Niente scuola per i bambini dell’istituto comprensivo Pirandello-Borgo Ulivia di via Ortigia, infestata dai topi. Qualcuno, ieri notte, in segno di protesta, ha chiuso il cancello di ingresso della scuola con un grosso catenaccio. Quando i collaboratori scolastici e i genitori sono arrivati hanno compreso che non potevano entrare e hanno chiamato i carabinieri e i vigili del fuoco. Aperta la scuola, però, le mamme hanno continuato la loro protesta, chiedendo una derattizzazione urgente.
«Ci sono carcasse di topi morti fuori nel giardino della scuola - dicono i genitori – ma i bambini ci dicono che sono anche dentro i locali. Non è una situazione tollerabile. I nostri figli hanno il diritto di vivere in luogo pulito e sicuro. Non entreranno se la derattizzazione non sarà fatta». I genitori, arrabbiati e preoccupati, si sono rivolti al Giornale di Sicilia, per rendere nota la condizione in cui versa la scuola e per sollecitare il Comune a prendere un provvedimento urgente. Riferiscono che la preside, Donatella Angela Dell’Oglio, ha più volte inviato Pec di sollecito all’assessorato alla Scuola ma i topi continuano a scorrazzare accanto ai bambini. «Abbiamo segnalato più volte la situazione di sporcizia e degrado che c’è intorno alla scuola - dicono ancora i genitori -. Le erbe sono covi di insetti e animali. Le prime avvisaglie sono arrivate alla vista di tracce di escrementi. Poi la conferma. Docenti e studenti hanno visto i roditori». L’assessore Tamajo spiega che: «Gli interventi sono in calendario nei prossimi giorni, ma li anticipiamo».
