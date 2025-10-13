Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Parla la sorella di Paolo Taormina: «Gli ha puntato la pistola alla testa e poi ha cercato di colpire anche me»

La drammatica testimonianza della ragazza che ha assistito al delitto. Secondo il suo racconto Gaetano Maranzano, dopo avere fatto fuoco sul fratello, avrebbe rivolto l'arma anche contro di lei

di

Paolo Taormina, la vittima

«Lo conoscevamo di vista, uno con cento collane d’oro al collo e la barba lunga non passa inosservato. Ha puntato la pistola alla tempia di mio fratello e lo ha ucciso senza motivo. Io l’ho inseguito, lui ha tirato una bottiglia contro mia cognata Desirée, la fidanzata di Paolo. Io, inseguendolo, ho cercato di tirargliene un’altra. Poi da lontano lui ha puntato la pistola anche contro di me e sono scappata verso il locale».

Cosi Sofia Taormina, sorella di Paolo, il ventunenne ucciso sabato notte a Palermo.

