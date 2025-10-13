Palermo, l’autopsia sul corpo di Paolo Taormina verrà eseguita al Policlinico

Sarà eseguita oggi, all’istituto di medicina legale del Policlinico, l’autopsia sul corpo di Paolo Taormina, ucciso nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, a Palermo. L’esame sarà eseguito dal medico legale Ginevra Malta. Solo in serata, ieri, dopo la confessione dell’assassino, Gaetano Maranzano, è stato accertato che la vittima era stata uccisa con un colpo di pistola. Non c’era il foro d’uscita della pallottola e questo aveva lasciato qualche dubbio agli inquirenti che avevano ipotizzato che l’omicidia avesse usato un corpo contudente. Davanti al pm Maurizio Bonaccorso e all’avvocato Luca Monteleone, Gaetano Maranzano ha confessato di avere sparato un colpo alla testa del ragazzo.

Nella zona del locale gestito da Paolo, nel cuore della movida di Palermo, luogo del delitto, in tanti, compresa la madre della giovane vittima, hanno detto di avere sentito un colpo di pistola e di aver visto poi il fuggi fuggi di giovani a bordo di scooter. La madre è stata la prima a soccorrere il ragazzo, ma non c’è stato nulla da fare.