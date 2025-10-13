Palermo, il PalaOreto ospiterà la camera ardente di Paolo Taormina

Il sindaco Roberto Lagalla ha disposto l’interruzione, a partire da domani (14 ottobre), di tutte le attività all’interno del PalaOreto di via Santa Maria di Gesù. L'impianto sarà messo a disposizione per l’allestimento della camera ardente di Paolo Taormina, il giovane commerciante ucciso nella notte tra sabato e domenica.

L'amministrazione comunale, attraverso l'assessore allo Sport Alessandro Anello, si occuperà del coordinamento dell'allestimento sulla base delle tempistiche dettate dall’autorità giudiziaria.