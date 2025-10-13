Omicidio Taormina, i testimoni indicano l’assassino grazie a un profilo TikTok

Sono stati i racconti di alcuni testimoni a portare gli investigatori sulle tracce di Gaetano Maranzano, accusato di aver ucciso con un colpo di pistola alla nuca Paolo Taormina sabato notte, a Palermo. Maranzano e gli amici erano clienti del pub della vittima, per cui diversi presenti, che li conoscevano, hanno saputo indicare agli investigatori il profilo TikTok dell’omicida.

«Mi ero appena accomodata in un tavolino all’esterno e alle mie spalle è accaduta una lite, Erano circa 2 o 3 ragazzi contro uno, quest’ultimo è riuscito a scappare. Loro lo colpivano con delle

bottiglie di vetro di birra Heineken. Queste bottiglie le avevano rotte su un tavolo», racconta una delle clienti ai carabinieri.

«Non conosco il motivo di questa lite. Io stavo per scappare. Nel frattempo noto Taormina che esce dal locale e dice "ragazzi basta non vi litigate, non c'è bisogno di fare così"... Viene colpito da uno da una bottiglia di birra alla nuca. Subito si è accasciato a terra. Prima di questa scena un altro aveva uscito un’arma, una pistola nera, per colpire il ragazzo che era scappato. Io spaventata da quest’arma e dalla lite, sono scappata ma poi ho sentito un rumore forte, mi sono girata e ho notato che Taormina era a terra, lui era già caduto a seguito del colpo di bottiglia», prosegue.