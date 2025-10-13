Il tragico destino di Paolo: era andato via da Palermo, per farlo tornare il padre comprò il pub

«Scrivetelo chi era Paolo, voi lo sapete chi era Paolo e chi è quello. Un assassino». Grida, si dispera e non smette un attimo di piangere Fabiola Galioto, madre di Paolo Taormina, il ventunenne ucciso l’altra notte a Palermo da Gaetano Maranzano, 28 anni, del quartiere Zen. Seduta su una panchina davanti alla Camera mortuaria del Policlinico la donna è circondata da parenti e amici che cercano di consolarla. «Quello lì non conosceva Paolo, perché altrimenti non lo avrebbe ammazzato» sussurra. «Avevamo già visto quel ragazzo, mi aveva colpito la faccia aggressiva veniva ogni sabato al locale» dice Sofia Taormina, la sorella di Paolo, più piccola del fratello di 16 mesi.

Il clima è tesissimo al Policlinico. Uno dei pochi a scambiare qualche parola con i cronisti è il cugino del padre, custode del teatro Santa Cecilia. «Non è giusto che passino notizie inesistenti. Come si fa a dire che Paolo avrebbe importunato la ragazza di quello? Paolo era con i suoi genitori, il fratello, la sorella. Ad un certo punto sono arrivate nove persone - racconta - Tutte persone senza criterio. Paolo è uscito dal locale per dirgli di calmarsi, perché là si stava lavorando. Ragazzi calmatevi, ci dobbiamo solo divertire, avrebbe detto la vittima. Va bene, risponde quel signore», racconta il cugino, riferendosi a Gaetano Maranzano.