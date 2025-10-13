Il delitto di Palermo, Maranzano ai pm: «Paolo Taormina ha importunato la mia compagna sui social»

«Paolo Taormina ha importunato la mia compagna sui social». È una delle cose dette ieri ai pm da Gaetano Maranzano, 28 anni, fermato dai carabinieri per l’omicidio di Paolo Taormina, il ragazzo ucciso, nella notte tra sabato 11 e domenica 12, a Palermo davanti al pub gestito dalla famiglia.

Nei prossimi giorni Maranzano verrà sentito dal gip per l’interrogatorio di convalida. Ieri con i pm e davanti al suo legale l’indagato ha ammesso di avere esploso un colpo di pistola alla tempia della vittima. Racconto che dovrà essere confermato dalle analisi sul corpo: prima la Tac e poi l’autopsia che verranno eseguite all’ospedale Policlinico.