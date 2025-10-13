«Ergastolo per chi uccide», spunta un cartello a Palermo davanti al pub della vittima

«Ergastolo per chi uccide». È la scritta che questa mattina è apparsa davanti al locale «O Scruscio» di Palermo dove la notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre è stato ucciso Paolo Taormina. Il ragazzo, che gestiva il pub di via Spinuzza, era uscito a sedare una rissa quando Gaetano Maranzano, fermato ieri, piccolo pregiudicato dello Zen, gli ha sparato in testa.

Tanta gente questa mattina è andata sul luogo del delitto che si trova nel cuore della movida cittadina.