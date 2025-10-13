Cefalù, turista tedesca di 75 anni cade sulla Rocca: soccorsa in elicottero

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e dell’Aeronautica Militare sulla Rocca di Cefalù per soccorrere una turista tedesca di 75 anni rimasta ferita dopo una rovinosa caduta. La donna ha riportato un trauma cranico, una ferita alla testa ed escoriazioni in diverse parti del corpo.

L’allarme è stato lanciato dai compagni di escursione: si è attivato il Soccorso Alpino che ha richiesto l’intervento di un elicottero del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, in base al protocollo di collaborazione. Due tecnici del Soccorso Alpino, imbarcati a Palermo Boccadifalco insieme a un aero-soccorritore dell’Aeronautica, sono stati calati con il verricello fino al punto in cui si trovavala donna. Dopo averla stabilizzata, è stata trasferita con l’elicottero a Cefalù, dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118 per il trasporto nell’ospedale cittadino. Sul posto anche carabinieri e polizia municipale di Cefalù.