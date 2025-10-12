Doppia marcia contro la violenza a Palermo: stasera il corteo dei cittadini, domani i sindacati in piazza

L'appuntamento è per stasera (12 ottobre) davanti al teatro Politeama per poi raggiungere in corteo il teatro Massimo e il locale O Scruscio dove è avvenuto il delitto. «Prenderemo posizione contro il fatto che le nostre strade - dicono gli organizzatori - non hanno più deterrenza fisica, non ci sono più controlli e sicurezza nelle strade. Chiediamo sicurezza».

«Una marcia silenziosa per fare rumore». Scenderanno in piazza domani (13 ottobre), invece, con questo slogan Cgil, Cisl, Uil e Acli Palermo, dopo l’ennesima morte di un giovane avvenuta nella movida palermitana, per dire «basta alla violenza cittadina e al degrado sociale che sta soffocando la città ormai allo sbando». La marcia partirà alle 20.30 da piazza Verdi per giungere fino alla Prefettura in via Cavour.

«Facciamo appello ai cittadini onesti, che amano la propria città e che sperano in un futuro diverso per i nostri giovani, affinché partecipino – affermano i segretari generali Cgil e Cisl Palermo Mario Ridulfo e Federica Badami con il segretario regionale Uil Sicilia e Area Vasta Ignazio Baudo e il presidente Acli Francesco Todaro – perché è giunto il momento di reagire concretamente e insieme. Servono azioni immediate per l’ordine pubblico, il disagio e le fragilità sociali, per la sicurezza dei cittadini, prevenzione e controllo. Regna il caos che si insinua nelle assenze come quella delle istituzioni, dei punti di riferimento, della coscienza civile e del rispetto per la vita».