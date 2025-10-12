Traffico in autostrada verso Palermo, rallentamenti a Bagheria

Traffico intenso lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo, soprattutto nei pressi di Bagheria. Le code, in aumento nelle ultime ore, stanno diminuendo nel corso della serata. Le temperature favorevoli del fine settimana hanno spinto molti a trascorrere la giornata nelle località balneari, determinando il rientro di massa verso Palermo. Sul posto è presente il personale Anas, che sta monitorando la situazione per garantire la sicurezza e il deflusso dei veicoli.