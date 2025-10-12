Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Omicidio Taormina, Schifani: «La Sicilia reagisca alla violenza, insieme per difendere la vita e il rispetto»

Omicidio Taormina, Schifani: «La Sicilia reagisca alla violenza, insieme per difendere la vita e il rispetto»

«La notizia del tragico omicidio del giovane di stanotte a Palermo ci sconvolge profondamente. È inaccettabile che un ragazzo perda la vita in questo modo, vittima di una violenza assurda e ingiustificabile. A nome della Regione esprimo il più sincero cordoglio ai familiari e agli amici», dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

«Dobbiamo reagire come comunità: educando al rispetto, sostenendo le famiglie e i giovani, rafforzando la presenza delle istituzioni nei luoghi della socialità. Solo insieme possiamo fermare questa spirale di violenza e riaffermare il valore della vita e della convivenza civile», ha aggiunto.

