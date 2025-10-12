Omicidio a Palermo. Prova a salvare un ragazzo dal branco ma gli sparano in fronte: muore a 21 anni

Avrebbe tentato di fermare una rissa e gli hanno piantato una pallottola in testa. È successo questa notte (domenica 12 ottobre) all'Olivella, storico quartiere del centro storico di Palermo a 50 metri dal Teatro Massimo. Sono circa le 3 quando un gruppetto di giovanissimi viene coinvolto in una maxi rissa. Il gruppo stava picchiando un altro ragazzo quando Paolo Taormina, 21 anni, questo il nome della vittima, sarebbe intervenuto per salvare il giovane che stava venendo pestato dal branco.

La violenza è esplosa tra i pochi tavolini del locale O Scruscio, i cui titolari sono proprio i genitori del ragazzo rimasto ucciso.

Sembrava che Taormina fosse riuscito a sedare la rissa ma all’improvviso uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola e avrebbe esploso un colpo a distanza ravvicinata puntando alla fronte.

Il gruppo si è poi dileguato a bordo degli scooter. Sul posto sono intervenuti gli investigatori dei carabinieri e tre ambulanze. La zona è stata transennata per permettere gli interventi della scientifica.