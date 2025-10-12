L'omicidio di via Spinuzza a Palermo, interrogato il fermato

Gli inquirenti stanno ascoltando in queste ore Gaetano Maranzano, 28 anni, fermato per l’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne assassinato a Palermo nel cuore della movida la notte scorsa. Ai carabinieri che lo hanno rintracciato nella sua abitazione allo Zen avrebbe riferito di aver incontrato casualmente la vittima. Il giovane è stato fermato dai carabinieri del comando provinciale coordinati dalla Procura. Utili alle indagini, svolte dal nucleo Operativo della compagnia di Piazza Verdi e del nucleo Investigativo di Palermo, le immagini delle telecamere pubbliche e private della zona e le testimonianze di alcuni giovani che hanno assistito al delitto.

Tanto resta da chiarire. Dalla dinamica all'uso di armi, sono in corso rilievi ma soprattutto l'analisi delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Secondo una prima ricostruzione, Taormina avrebbe tentato di fermare una rissa. Tutto sarebbe successo questa notte, domenica 12 ottobre, all'Olivella, storico quartiere del centro di Palermo, a 50 metri dal Teatro Massimo. Intorno alle 3 un gruppetto di giovanissimi sarebbe stato coinvolto in una maxi rissa. Paolo Taormina, 21 anni, sarebbe intervenuto per salvare un altro giovane pestato dal branco.