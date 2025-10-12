La movida di Palermo a pochi passi da via Maqueda, da ritrovo dei giovani a teatro di violenza

La zona del centro di Palermo dov'è avvenuto l’omicidio del ventunenne Paolo Taormina, comprende una serie di piazzette e stradine tra via Maqueda e via Roma che s'intersecano tra loro, di fronte al teatro Massimo. È un luogo di ritrovo serale di migliaia di giovani, nel week end, che sostano davanti alle decine di locali dove soprattutto si bevono alcolici.

Diverse volte in questa zona sono scoppiate risse, scazzottate e sono intervenuti polizia e carabinieri. Le forze dell’ordine, soprattutto negli ultimi due anni, effettuano spesso blitz nelle operazioni denominate «Alto impatto», identificando le persone, e multando i gestori dei locali perché occupano il suolo pubblico con tavoli e sedie e per altre violazioni amministrative.

Nell’agosto 2024 proprio in via Spinuzza, dov'è avvenuto il delitto del giovane, le forze e dell’ordine fermarono due giovani su un ciclomotore e addosso ai due furono trovati una pistola Beretta con matricola abrasa, col caricatore con 8 colpi, e pure un proiettile calibro 38, una piccola quantità di hashish e mille euro in contanti.