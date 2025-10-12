Palermo, la fiaccolata per Paolo Taormina: in duemila gridano «Basta violenza allo Zen»

Una lunga scia di luci ha attraversato il centro di Palermo per ricordare Paolo Taormina, il ventunenne ucciso la notte scorsa all’Olivella. La fiaccolata è partita da piazza Politeama e ha raggiunto via Spinuzza, davanti al locale dove il giovane è stato assassinato. In testa al corteo la sorella di Paolo e la madre, Fabiola Galioto, visibilmente scossa: nel video si vede mentre parla a voce alta, come se cercasse ancora il figlio.

Dietro di lei, circa duemila persone, amici, conoscenti, ragazzi della movida e semplici cittadini. Tutti in silenzio, con candele e telefonini accesi. A un certo punto la folla ha cominciato a scandire il nome del ragazzo: «Paolo, Paolo, Paolo...».