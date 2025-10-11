Palermo, il mistero dell'anziano trovato morto in ospedale. I parenti: «Come è potuto sucedere?»

«Non sappiamo quando e di cosa è morto Giovanni Cuvello, nè cosa ha fatto in tutti questi giorni in cui lo cercavamo fuori dall’ospedale. Come mai è stato trovato in un locale tecnico dell’ospedale Villa Sofia?». Sono alcune delle domande che i parenti dell’anziano sparito dal pronto soccorso di Villa Sofia e trovato ieri morto in una stanza al nono piano del nosocomio hanno inserito nella denuncia presentata questa mattina ai carabinieri della stazione Palermo Falde.

«Nostro fratello - dicono - è stato trovato ieri pomeriggio. Non ci sarebbero state altre tracce della sua presenza. La stanza era pulita. Come è possibile se è rimasto lì dieci giorni. Abbiamo presentato querela contro i responsabili del pronto soccorso. I medici ci hanno allontanato perché non è prevista la presenza di pazienti e poi se lo sono persi. Ma come è possibile che accada una cosa simile?».

I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche e dovranno acquisire, come richiesto nella querela, i video all’interno dell’ospedale per cercare di ricostruire gli spostamenti di Cuvello. «Abbiamo trovato mio fratello nudo in camera mortuaria e nessuno ci ha detto nulla. Ci sentiamo presi in giro», aggiungono i fratelli.