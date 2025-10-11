Carini, nasconde la cocaina nel pugno davanti ai figli: arrestato 44enne

Teneva la mano serrata a pugno, con una tenacia tale da insospettire i Carabinieri. Così un 44enne di Carini, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo di routine, i militari della Stazione di Carini hanno notato l’uomo alla guida della propria auto, in compagnia della compagna e dei figli minori. Alla vista della pattuglia, il 44enne ha mostrato un atteggiamento nervoso, ma ciò che ha destato maggiori sospetti è stato proprio quel pugno chiuso, che l’uomo non voleva aprire per nessun motivo.

La scena si è fatta ancora più singolare quando, alla richiesta di mostrare i documenti, l’uomo ha faticato visibilmente a prendere il portafoglio, pur di non allentare la presa. Messo alle strette, ha infine aperto la mano, rivelando diverse dosi di cocaina pronte per la cessione.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di scoprire altre 28 dosi tra cocaina e crack, oltre a circa 490 euro in banconote di piccolo taglio, nascosti in un borsello sotto il sedile dell’auto. La droga è stata sequestrata e inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti.