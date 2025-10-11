Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Asia, lo stupro al Foro Italico e poi le minacce a Ballarò

Un filo lega il primo episodio di abuso subito dalla ragazza e le intimidazioni ricevute. Il minorenne accusato di violenza è lo stesso che avrebbe tentato di farla ritrattare

"Falla ubriacare, poi ci pensiamo noi". E' iniziata in questo modo, a Palermo, la notte da incubo di una diciannovenne, violentata da sette giovani, finiti in manette a oltre un mese di distanza dai fatti, avvenuti la notte del 7 luglio. L'invito a far bere la ragazza era rivolto da uno degli indagati all'oste, un ambulante che vendeva alcol nel quartiere della Vucciria, sede di uno dei mercati storici del capoluogo siciliano che a sera viene preso d'assalto dal popolo della movida. La ragazza, poco dopo, è stata condotta dai sette, tutti giovani di età compresa tra i 18 e i 22 anni ad eccezione di uno all'epoca dei fatti minorenne, in una zona appartata del Foro Italico e ripetutamente violentata.ANSA

C’è un filo che lega la violenza sessuale denunciata a marzo del 2023 da Asia Vitale e l’aggressione che la giovane avrebbe subito ad aprile dell’anno successivo al mercato di Ballarò. Il ragazzo che, insieme alla madre e al compagno di lei, l’avrebbe minacciata e costretta a seguirli con un coltello puntato contro, è infatti lo stesso minorenne che è stato indagato assieme a un complice per il primo abuso, avvenuto al Foro Italico, nella stessa zona dove, a luglio, si sarebbe consumato lo stupro di gruppo compiuto da sette giovani.

La ventunenne aveva raccontato di essere stata avvicinata a marzo di due anni fa e costretta a subire le avances sessuali da parte dei due adolescenti con una ricostruzione dai contorni molto simili a quella principale, anche se in un contesto diverso e con protagonisti ancora più giovani.

La vicenda, rimasta a lungo sotto traccia, è venuta alla luce solo adesso. L’aggressione, invece, è datata primo aprile del 2024, a Ballarò, nel giorno in cui si festeggia la Pasquetta. Secondo la denuncia presentata ai carabinieri, la ragazza si trovava in un bar con il fidanzato quando sarebbe stata avvicinata dalla madre e dal figlio che l’avrebbero trascinata con la forza fino alla loro abitazione per obbligarla a ritrattare la denuncia. «Mi gridavano che mi avrebbero ammazzata», aveva rivelato Asia sentita in caserma.

