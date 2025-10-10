Un altro stupro su Asia, e sempre al Foro Italico. Chiuse le indagini contro due minorenni

È sempre il Foro Italico, ma non il cantiere abbandonato dove, nella notte tra il 6 e il 7 luglio del 2023, Asia Vitale denunciò di essere stata stuprata da sette ragazzi. Stavolta il punto è diverso, anch’esso comunque un angolo buio e degradato così come la vicenda in sé, rimasta a lungo sotto traccia e di cui si è saputo soltanto adesso.

La Procura per i minorenni ha chiuso l’inchiesta nei confronti di due adolescenti, Samuele e Melo, che all’epoca dei fatti avevano 15 e 17 anni.

La ragazza oggi ventunenne, infatti, quando aveva parlato dello stupro del 7 luglio, aveva raccontato anche un episodio precedente, dicendo di essere stata avvicinata dai due e poi costretta a subire abusi e sempre nella stessa zona della città.

Una coincidenza che colpisce: due violenze sessuali, entrambe al Foro Italico, a distanza di pochi mesi. Il fascicolo, dopo due anni, è stato definito soltanto adesso con la notifica dell’atto di regola precedente la richiesta di rinvio a giudizio.