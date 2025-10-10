Residenza per anziani chiusa a Palermo, la UilPensionati: «Non si può solo sperare nell'azione delle forze dell'ordine»

«Siamo grati alla guardia di finanza per avere indagato su una Rsa palermitana nella quale, fra l’altro, sarebbe stato accertato lo stato di grave abbandono degli anziani ospiti, peraltro affidati all’assistenza di lavoratori in nero e privi di qualifiche. Non si può sempre sperare, però, nell’intervento di magistratura e forze dell’ordine. Bisogna arrivare prima”.

Il segretario generale della UilPensionati Sicilia, Claudio Barone, commenta la notizia dei provvedimenti emessi dal Gip di Palermo ed eseguiti ieri dalla guardia di finanza al termine di un’inchiesta a carico dei titolari di una residenza sanitaria assistenziale: «Da tempo rivendichiamo con forza che siano previsti sistematici piani di controllo amministrativo per le Rsa e, inoltre, che le case di riposo siano poste in condizione di trasparenza. Oggi, in mancanza di convenzioni pubbliche, queste ultime non sono nemmeno censite».