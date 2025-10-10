Raid a scuola a San Cipirello, il ladro resta ferito dalla spaccata

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
I malviventi sono entrati la scorsa notte nell’istituto Caronia, dove hanno forzato il distributore automatico. La mattina dopo trovati il vetro rotto e macchie di sangue

Raid notturno alla scuola media Caronia per saccheggiare un distributore automatico. La scoperta è avvenuta ieri mattina, alla riapertura del plesso scolastico che sorge in via Gramsci. L’incursione è avvenuta intorno alle 2 di notte, quando ignoti si sono introdotti da una finestra, dopo avere rotto una telecamera di video sorveglianza e rotto la sirena dell’allarme esterno.

Così, una volta dentro l’edificio, i ladri hanno forzato un distributore di bibite e snack, collocato davanti l’ingresso principale della scuola. Per farlo hanno mandato in frantumi il pannello in vetro del distributore. Durante l’operazione di scasso, però, sembra che uno dei ladri sia rimasto ferito: per terra è stato trovato del sangue.

Un incidente che ha, probabilmente, costretto alla fuga gli autori del raid, che pertanto non hanno portato quasi via nulla.

