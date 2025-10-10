Palermo, trovato senza vita l'uomo scomparso dal pronto soccorso di Villa Sofia

È stato trovato senza vita Giovanni Cuvello, 73 anni, l’uomo che era scomparso da Palermo il 30 settembre scorso, mentre era al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, in attesa di essere visitato.

I familiari hanno saputo della sua scomparsa soltanto la mattina seguente, quando sono andati ad informarsi sulle sue condizioni di salute. Secondo quanto si apprende in queste ore, il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato in un reparto all’ottavo piano dell’ospedale da cui si era allontanato.

Della scomparsa di Giovanni Cuvello si era occupata anche la trasmissione televisiva Chi l'ha visto, e fino ai giorni scorsi i familiari dell'anziano avevano lanciato appelli perché fosse rintracciato il loro caro.