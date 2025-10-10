Palermo, nasce un centro per servizi ai cittadini in un bene confiscato di via Besio

Nasce a Palermo, all’interno di un bene confiscato alla mafia in via Besio, al Cep, una nuova struttura con importanti servizi a favore della cittadinanza: una portineria di comunità, un centro delle politiche giovanili e uno sportello sanitario. Un presidio civico e un esempio concreto di innovazione sociale e welfare di prossimità che si inserisce all’interno della Rete delle Portinerie di Comunità ed è promosso dalla Rete Italiana di Cultura Popolare. A Palermo, in particolare, il progetto prende vita nell’ambito di "LGNet 3", Fondo Asilo Migrazione e Integrazione-FAMI 2021-2027, con capofila Ministero dell’Interno e con il partenariato di 18 comuni italiani, tra cui il capoluogo siciliano. Nella struttura è presente anche uno spazio dedicato al Sindacato italiano militari e carabinieri.

Il nuovo spazio multifunzionale è stato presentato alla stampa dal sindaco Roberto Lagalla, dall’assessore alle Politiche giovanili Fabrizio Ferrandelli, dalla presidente e dal direttore della Rete italiana di cultura popolare, Chiara Saraceno e Antonio Damasco. Erano presenti anche l’eurodeputato Giuseppe Milazzo e il presidente della Circoscrizione Giuseppe Valenti, e il consigliere regionale del Sim Carabinieri con delega alla segreteria provinciale di Palermo, Franco Sortino.