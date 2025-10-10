Palermo, nasce un centro per servizi ai cittadini in un bene confiscato di via Besio

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Nasce a Palermo, all’interno di un bene confiscato alla mafia in via Besio, al Cep, una nuova struttura con importanti servizi a favore della cittadinanza: una portineria di comunità, un centro delle politiche giovanili e uno sportello sanitario. Un presidio civico e un esempio concreto di innovazione sociale e welfare di prossimità che si inserisce all’interno della Rete delle Portinerie di Comunità ed è promosso dalla Rete Italiana di Cultura Popolare. A Palermo, in particolare, il progetto prende vita nell’ambito di "LGNet 3", Fondo Asilo Migrazione e Integrazione-FAMI 2021-2027, con capofila Ministero dell’Interno e con il partenariato di 18 comuni italiani, tra cui il capoluogo siciliano. Nella struttura è presente anche uno spazio dedicato al Sindacato italiano militari e carabinieri.

Il nuovo spazio multifunzionale è stato presentato alla stampa dal sindaco Roberto Lagalla, dall’assessore alle Politiche giovanili Fabrizio Ferrandelli, dalla presidente e dal direttore della Rete italiana di cultura popolare, Chiara Saraceno e Antonio Damasco. Erano presenti anche l’eurodeputato Giuseppe Milazzo e il presidente della Circoscrizione Giuseppe Valenti, e il consigliere regionale del Sim Carabinieri con delega alla segreteria provinciale di Palermo, Franco Sortino.

«La nascita della portineria di comunità al Cep - sottolinea il sindaco Lagalla - rappresenta un passo fondamentale nella costruzione di un modello di città più inclusivo e coeso. Siamo orgogliosi che Palermo sia la prima città del Sud ad accogliere questa realtà nazionale. Questo spazio non è solo un presidio sociale, ma una risposta concreta ai bisogni del territorio e un segnale di attenzione verso chi spesso si sente lontano dalle istituzioni. È la dimostrazione che le politiche pubbliche possono e devono tradursi in presenza reale e quotidiana nei quartieri". Per l’assessore alle Politiche giovanili Fabrizio Ferrandelli, "quello che inauguriamo oggi è un luogo di possibilità. Il centro per le politiche giovanili che prende vita al CEP vuole essere un punto di riferimento per i ragazzi, uno spazio dove si costruiscono percorsi di orientamento, formazione e futuro. La nostra sfida è riportare fiducia nei quartieri periferici, partendo dall’ascolto, dalla partecipazione e dalla creazione di reti di supporto reale. Insieme allo sportello sanitario e alla portineria di comunità, questo luogo incarna una nuova visione del welfare, vicino alle persone e ai loro bisogni quotidiani».

«Questo spazio – ha dichiarato Franco Sortino del Sim Carabinieri - vuole essere un orecchio teso verso i giovani, capace di ascoltarne i bisogni, le paure e le speranze. Viviamo un tempo complesso, in cui tanti ragazzi si sentono soli: l’ascolto è il primo passo per costruire fiducia e comunità. Farlo in un bene confiscato alla mafia ha un valore fortemente simbolico, perché significa trasformare un luogo di illegalità in un presidio di vita e di partecipazione».

