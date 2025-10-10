Palermo, operaio morto per l'amianto: i familiari saranno risarciti

Il tribunale ha riconosciuto che la morte di un ex operaio dei Cantieri navali fu causata dall’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro. Il giudice del lavoro, Cinzia Soffientini, ha condannato Fincantieri e l’Inail, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Giuseppe Emanuele Greco e Ugo Pecoraro che hanno assistito la moglie e i 3 figli del lavoratore. Francesco Paolo R., palermitano, morì nel 2020 a 71 anni per un mesotelioma pleurico.

L’azienda dovrà versare ai familiari 375 mila euro a titolo di risarcimento per «danno da malattia professionale», mentre l’Inail dovrà corrispondere 1.600 mensili alla moglie. In corso un’altra causa per riconoscere un ulteriore risarcimento per la perdita del rapporto parentale.

L’uomo aveva lavorato dal 1965 al 1998, occupandosi di montaggio, assemblaggio e saldatura delle navi. Secondo quanto emerso in giudizio, per oltre trent’anni era stato esposto in modo costante e massiccio alle fibre di amianto, materiale allora comunemente utilizzato nella costruzione navale.